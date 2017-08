Patch 1.10 voor Mass Effect: Andromeda is laatste update wat betreft singleplayer

Op zijn zachtst gezegd voldeed Mass Effect: Andromeda niet bepaald aan de verwachtingen van veel mensen, dus een vervolg lijkt voorlopig onwaarschijnlijk . Sterker nog, ontwikkelaar BioWare Montreal is inmiddels gefuseerd met EA Motive. Het komt dan ook niet geheel als een verrassing dat de nieuwste patch (versie 1.10) de laatste update voor de singleplayer van Mass Effect: Andromeda is geweest.Dit is bekendgemaakt op de officiële Mass Effect-site. Tevens wordt in dat bericht elke hoop op singleplayer-uitbreidingen de kop in gedrukt, ondanks de eerdere ontkenning dat er eengeannuleerd zou zijn. Volgens BioWare was de singleplayer nooit bedoeld om uitgebreid te worden, maar is in plaats daarvan gekozen voor verdere verhaalvertelling via multiplayer-missies.

Early in development, we decided to focus Mass Effect: Andromeda’s story on the Pathfinder, the exploration of the Andromeda galaxy, and the conflict with the Archon. The game was designed to further expand on the Pathfinder’s journey through this new galaxy with story-based APEX multiplayer missions and we will continue to tell stories in the Andromeda Galaxy through our upcoming comics and novels, including the fate of the quarian ark.



Our last update, 1.10, was the final update for Mass Effect: Andromeda. There are no planned future patches for single-player or in-game story content.



In the coming weeks, our multiplayer team will provide details of their ongoing support and upcoming content, including new multiplayer missions, character kits, and what’s in store for N7 Day.

De multiplayer van Mass Effect: Andromeda is dus nog niet aan zijn einde gekomen en in de komende weken krijgen we meer informatie over wat BioWare van plan is met deze component. Maar singleplayer-content gaat er niet meer verschijnen voor de game en ook patches hoeven we niet meer te verwachten.