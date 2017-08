Pc-versie Destiny 2 ondersteunt SLI en HDR

Bungie pakt groot uit met de pc-versie van Destiny 2, ook al is het eerste deel nooit op dit platform verschenen. Eerder werd al bekend dat de game geen framerate-beperkingen zal kennen en wél 4K en 21:9-monitoren ondersteunt. Op Gamescom 2017 wordt daar nog meer pc-goedheid aan toegevoegd, want ook SLI en HDR zijn geen enkel probleem voor de shooter van Bungie. Dit maakt GPU-fabrikant NVIDIA bekend.HDR-ondersteuning is natuurlijk alleen relevant als je ook daadwerkelijk een compatibel beeldscherm hebt om je pc op aan te sluiten. SLI-opstellingen komen in de pc-wereld echter meer voor dan HDR-monitoren, dus de kans is groot dat je hier meer interesse in hebt. Met SLI worden meerdere grafische kaarten van NVIDIA (in theorie) gebruikt om de prestaties in games te verbeteren, zodat je écht alle paardenkracht in je systeem kunt gebruiken om de eerdergenoemde onbeperkte framerates te bereiken.SLI heeft de laatste jaren echter een slechte naam gekregen, omdat veel games niet bepaald goedals je meerdere grafische kaarten in je pc hebt. Het blijft dus de vraag in hoeverre dit marketingpraat is en hoeveel waarde NVIDIA's woorden écht hebben wat betreft SLI-ondersteuning. We zullen minstens moeten wachten tot de open beta aan het einde van deze maand.Wel zal er op 24 augustus, vier dagen voor de beta van start gaat, een game-ready driver-versie worden gepubliceerd voor bezitters van grafische kaarten van NVIDIA. Mocht je dus deelnemen, is het verstandig om alvast je drivers te updaten ter voorbereiding.Op Xbox One en PlayStation 4 komt Destiny 2 uit op 6 september. Pc-gamers moeten nog wat langer wachten, want op dit platform verschijnt Destiny 2 pas op 24 oktober.