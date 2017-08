Pc-versie Sonic Mania twee weken uitgesteld

Velen kijken uit naar Sonic Mania, aangezien de hoop bestaat dat de game net zo goed is als de klassiekers. De game zou op 15 augustus op alle platformen moeten verschijnen, maar helaas moeten pc-gamers twee weken langer wachten voor ze met de platformer aan de slag kunnen.De port moest nog verder worden geoptimaliseerd voor de pc, dus heeft Sega besloten om deze uit te stellen naar 29 augustus. Als goedmakertje krijgen pc-gamers een gratis exemplaar van Sonic the Hedgehog, de eerste game met de blauwe egel in de hoofdrol.Sonic Mania komt nog wl op 15 augustus uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch.