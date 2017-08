Remake van Yakuza 2 in aantocht

Sega gaat 26 augustus een reeks Yakuza-games tonen tijdens een eigen evenement, maar de grote knaller lijkt al voortijdig te zijn gelekt. Op de Taiwanese PlayStation Store is namelijk een productpagina van Yakuza Kiwami 2 gespot en een remake van Yakuza 2, die oorspronkelijk op de PlayStation 2 verscheen, is daarmee vrijwel een feit.De pagina werd vrijwel direct verwijderd, maar niet voordat er een screenshot van werd gemaakt. Veel weten we nog niet over de game, maar de productbeschrijving geeft wel aan dat Yakuza Kiwami 2 ontwikkeld wordt met dezelfde engine als voor Yakuza 6 is gebruikt. Dit weekend horen we ongetwijfeld meer over het spel tijdens de officiŽle onthulling.De eerste Yakuza Kiwami , die logischerwijs een remake is van de allereerste Yakuza ooit, zal op 29 augustus in het Westen verschijnen. Ook deeltje zes van de inmiddels langlopende serie zal ons continent aandoen en wel op 20 maart 2018. Die was voor het laatst in het nieuws toen Sega een erg toffe verzameleditie van Yakuza 6: The Song of Life onthulde.