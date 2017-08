Sony deelt wat informatie over PlayStation Experience 2017; later meer details

In december vindt traditiegetrouw de PlayStation Experience plaats in het Anaheim Convention Center. Sony heeft nu alvast wat onhuld van wat de aanwezigen kunnen verwachten. Zo kunnen mensen op de beurs de HDR-goedheid van de PlayStation 4 Pro uitproberen op geschikte televisies, uiteraard van Sony. Ook kunnen aanwezigen volgens de Japanse gigant tientallen PlayStation VR-spellen uitproberen.Ook vindt de Capcom Cup plaats op de PlayStation Experience 2017, waarbij de beste Streer Fighter 5-spelers het tegen elkaar opnemen voor een prijzenpot van ruim 250.000 dollar. Voor ons in Europa is dit nieuws natuurlijk niet heel relevant, maar mocht je tóch bij de PlayStation Experience aanwezig wilt en kunt zijn, zijn er nu kaartjes te koop voor een lagere prijs dan normaal.