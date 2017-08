Spotify nu dan toch ook te downloaden op Xbox One

The future is now.

Eind vorige week dook het nog op als hardnekkig gerucht , maar nu is de applicatie dan toch live: Spotify is (eindelijk) te gebruiken op Xbox One.Zoals de geruchten ons al vertelden, werd deze week de muziekapplicatie voor Microsofts console onthuld . Zo goed als wereldwijd; de beschikbaarheid moet 34 verschillende landen per direct dekken. Zo kunnen Nederlandse en Belgische Xbox One-gebruikers de streamdienst meteen binnenhalen op hun console.De Spotify applicatie op Xbox One is uiteraard voorzien van een unieke en metro-achtige gebruikersinterface, maar werkt verder in harmonie met andere Spotify apps, zoals die op je smartphone, via het zogenaamde 'Spotify Connect'. En ja, dat werkt allemaal uiteraard terwijl je de muziek naar de achtergrond drukt en de game(s) je grote scherm weer overnemen. Het is 2017, mensen.Spotify is op Xbox One uiteraard gratis te downloaden , maar een betaald Spotify-abonnement is nog altijd benodigd om (ongestoord) naar je favoriete muziek te luisteren tijdens je game-sessies.Haal jij de muziekdienst binnen op je Xbox One, of ben je al twee jaar lang tevreden met de Spotify op PlayStation 4 of PlayStation 3? Mocht je nog een goede afspeellijst voor onze game-sessies willen delen, dan horen we dat uiteraard maar ook al te graag...