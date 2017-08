Star Wars: Battlefront 2 komt met space combat naar Gamescom

EA belooft tijdens Gamescom nieuwe beelden te laten zien van Star Wars: Battlefront 2. Tijdens het evenement zal een nieuwe gamemodus, genaamd Starfighter Assault, getoond worden.Als we de naam mogen geloven, is het waarschijnlijk dat we in deze modus de ruimte in mogen om de ultieme Starfighter-strijd aan te gaan. Net als bij de E3 afgelopen juni, zal EA live gamesessies tonen en een scala aan bekende gamers achter de knoppen zetten.Ook deze keer zal het spektakel zich afspelen in de territoria van de originele Star Wars-trilogie, tijdens de Battle of Fondor. In de nieuwe map, Imperial Shipyard genaamd, zullen ook Hero ships te zien zijn. De map is, naast de Assault of Theed, te vinden in de aankomende demo van de game.Volgens EA hebben is er hard gewerkt om de space combat te verbeteren. Zo kunnen we ‘superior controls’ en ‘deeper customisation’ verwachten. Net als in reguliere gamemodi zijn de ruimteschepen te verdelen in verschillende klassen.Maak je gordel maar vast, want aankomende maandag is vanaf 19:30 uur de livestream te volgen via de website van EA. Gamescom 2017 zal vanaf dinsdag 22 tot zaterdag 26 augustus plaatsvinden in Keulen, Duitsland.