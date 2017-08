Stardew Valley multiplayer krijgt meer vorm

Polish, testing and optimisation

Liefhebbers van Stardew Valley opgelet: de beoogde multiplayer-modus van het spel krijgt meer en meer vorm. Samenspel in het koddige boerenspelletje stond al langer op de planning, maar middels een officiŽle blogpost heeft ontwikkelaar Chucklefish meer bekendgemaakt over het hoe en wat van de feature.Iedere boerderij zal voortaan de mogelijkheid hebben om driete huizen, die vervolgens door andere spelers aangestuurd kunnen worden. Zij kunnen een eigen huisvesting op je terrein innemen, waarna de medespelers uiteraard een handje kunnen helpen met alle bezigheden in Stardew Valley. Samen vissen, gewassen bewateren of de grotten verkennen; vrijwel alles wordt straks optioneel in samenspel gedaan.Op pc wordt de multiplayer van Stardew Valley voornamelijk door Steam gerund. Vanuit het distributieplatform wordt het mogelijk andere spelers uit te nodigen voor jouw boerderijtje, zonder daarbij losse servers aan te hoeven slingeren.De hoofdspeler zal nog altijd de grote keuzes in en rondom de game maken. Wanneer er geslapen wordt, of je wel of niet allieert met Joja en bijvoorbeeld wanneer festivals beginnen en eindigen.Huwelijken tussen spelers is een veelgevraagde functie, die Chucklefish ook zeker wil implementeren. Hoe het precies zal werken, is nog niet bekend, maar er zal sowieso een andere methode aan voorafgaan dan wat nodig is om een NPC ten huwelijk te vragen...Nog niet alles is honderd procent duidelijk, maar de ontwikkelstudio werkt in de nabije toekomst wel aan de volgende onderdelen van de Stardew Valley in multiplayer:Nadat de multiplayer voor de pc-versie van Stardew Valley uitgerold wordt, moeten ook de console-ports volgen. De Nintendo Switch krijgt daarbij de eerste beurt, maar later moeten ook de Xbox One en PlayStation 4 voorzien worden van de multiplayer patch.