Steam- en Windows 10-versies van Age of Empires: Definitive Edition krijgen cross-play

Hoewel de grote Age of Empires verjaardagsstream van Microsoft pas voor morgen gepland staat, werd er al een tipje van de sluier vrijgegeven op de Xbox @ Gamescom livestream . Geen gameplay, geen trailer, slechts een simpele belofte. De Steam- en Windows 10-versies van Age of Empires: Definitive Edition moeten namelijk 'cross-platform' met elkaar kunnen spelen.Vanzelfsprekend pusht Microsoft diens eigen Windows 10 Store hevig om first en third party titels te verkopen, maar doorgaans blijft het wel een gesloten platform. Zo kon de Windows 10-editie van Call of Duty: Infinite Warfare niet samenspelen met de (vele malen populairdere) Steam-versie van de shooter. Dat leverde niet alleen veel frustratie onder vrienden op, maar ook een veel sneller krimpend aanbod in potentiŽle medespelers.Microsoft lijkt dus geleerd te hebben van de fouten rondom de exclusiviteit van een distributieplatform, en gooit de Windows 10-titels ietsje verder open. Niet gek ook, gezien eerder dit jaar ook het eigen Gears of War 4 op Windows 10 nauwer verbonden werd aan de Xbox One-versies, om precies diezelfde reden.