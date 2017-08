Super Mario Odyssey, maar dan in het echt... | Lunchtip

De heren van Mega64 ; creatievelingen die niet vies zijn van wat ongemakkelijkheid in het openbaar. Al jarenlang maken zij furore met hun vrij bizarre game-sketches, die gewoon op straat plaatsvinden. Vaak omringd door mensen die geen benul hebben van wat er gaande is met deze gekke gasten.Recentelijk keerde Mega64 terug met een wel erg sterke, nota bene van een game die nog niet uit is. Kijk hier hoe drie volwassen kerels de openbare ruimte vrij ongemakkelijk maken met hun real-life parodie op Super Mario Odyssey ...Heb jij een leuke tip voor ons? Stuur hem dan op naar leon@gamersnet.nl en vergeet niet je GamersNET-gebruikersnaam te vermelden. Volg GamersNET en de GN Lunchtip tevens via Twitter en Facebook , want ook daar kun je jouw tips voor ons achterlaten.