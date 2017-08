Systeemeisen South Park: The Fractured But Whole bekend

De release van South Park: The Fractured But Whole komt steeds dichterbij. Wil je de game op dag 1 spelen, maar heb je nog een oude pc thuis staan? Dan heb je nog twee maanden om je componenten te upgraden naar onderstaande standaarden.Om de game op de laagste settings te spelen, heb je minimaal een i5 2400/FX 4320 nodig met 6 GB RAM-geheugen. Wil je voor de vloeiende 1080p-ervaring, dan zul je vooral goed moeten investeren in een videokaart. Check de volledige systeemeisen hieronder!