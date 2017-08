The Last of Us: Part 2 speelt zich af in Seattle?







Sinds de onthulling van The Last of Us: Part 2 heeft Naughty Dog geen informatie meer vrijgegeven over deze langverwachte sequel. Fans gingen daarom zelf maar op onderzoek uit en deden een interessante ontdekking. De trailer en concept art wijzen er namelijk op dat de game zich afspeelt in Seattle.Reddit-gebruiker Voldsby startte de zoektocht vorige week. Het viel hem op dat de parkeerborden in de trailer hetzelfde zijn als degenen in Seattle. Een andere gebruiker ontdekte op een concept art-afbeelding een gebouw waar de naam "Driftwood" op geschilderd was. Je raadt het al: Driftwood is ook in Seattle te vinden."RoganJosho" slaagde erin om een tweede gebouw uit de concept art te koppelen aan Seattle. Dit keer ging het om Public Parking ABM, een ondergrondse parkeerplaats. "Falconbox" merkte vervolgens op dat deze twee locaties slechts enkele blokken van elkaar verwijderd zijn.Hoewel dit kan berusten op toeval, weten we inmiddels dat Naughty Dog zelden zaken aan het toeval overlaat. Bovendien heeft de ontwikkelaar al meermaals bewezen dat het niet vies is van verborgen teasers . Een officiŽle reactie blijft vooralsnog uit.