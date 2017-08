Vanavond LIVE: Tom test een Speedlink stuur in Forza Horizon 3!

De woensdagavond is wederom hier, en dat betekent als altijd dat een verse livestream van onze Tom in het verschiet ligt! Vanaf de klok van 21:00 is de gezellige Brabander te vinden op het GamersNET Twitch-kanaal, ditmaal met niets minder dan Forza Horizon 3!

Om de Speedlink Trailblazer van een fatsoenlijke test te voorzien, zal Tom vanavond live rondkarren met het Duitse budgetracestuur. Nieuwe tech, nu live onder de loep genomen met een van onze favoriete race-games, Forza Horizon 3 ...Kom gezellig langs voor een babbel, een interessante discussie of rijd zelf een aantal rondjes mee, direct vanaf pc of Xbox One!Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!