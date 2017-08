Voetballegendes krijgen drie verschillende versies in FIFA 18

Er zijn drie dingen zeker in het leven: je word geboren, je gaat dood, en er verschijnt ieder jaar een nieuwe FIFA. Wat er anders of beter wordt aan die laatste, is elke keer een verrassing. Ditmaal is er een nieuwe feature die je met drie verschillende versies van voetballegendes laat spelen, elk in een verschillend tijdperk in hun carrière.Het officiële Twitteraccount van FIFA plaatste een afbeelding waarop drie verschillende kaartjes van Ronaldinho te zien zijn, elk met een andere rating en afbeelding. Op het eerste kaartje met rating 91 is een jonge Ronaldinho te zien, waarschijnlijk uit zijn tijd bij PSG. Het middelste kaartje toont een rating van maar liefst 94, en komt waarschijnlijk van zijn tijd bij FC Barcelona. Het derde en laatste kaartje heeft een rating van 89, en komt vermoedelijk van zijn tijd bij AC Milan.De verschillende kaarten zou ook de stampij rond de onthulling van Thierry Henry verklaren. Fans van Arsenal waren boos dat de Franse spits een rating van 'slechts' 90 kreeg en linksbuiten is. Een verklaring hiervoor kan zijn dat dit kaartje voor de AS Monaco-periode van Henry is. Bij Arsenal ontplooide de Fransman zich als dodelijke spits.Naast De FUT Icons Stories werden er vandaag ook een zestal nieuwe legendes onthuld die hun intreden maken in het spel: onze eigen Ruud Gullit, Roberto Carlos, Jay-Jay Okocha, Patrick Vieira, Carles Puyol en Peter Schmeichel.