Win een machtig mooi Mario + Rabbids-shirt! | Prijsvraagvrijdag

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe Prijsvraagvrijdag! Meedoen is zoals altijd extreem makkelijk: laat een reactie achter bij dit nieuwsbericht en je maakt meteen kans op de prijs. Vaker reageren mag uiteraard, al vergroot dit niet je kansen. Reageer wel op tijd, want deelnemen kan alleen op de vrijdag!

Vermeld je maat in je reactie!







Vergeet niet morgen terug te komen op GamersNET. Dan onthullen we de Prijsvraagvrijdag-winnaar van vorige week!

Mario + Rabbids Kingdom Battle ligt eind deze maand al in de winkels en zoals we in onze videopreview vertelden, is dat reden om blij te worden. De game belooft legendarisch te worden, maar het is nog de vraag of hij zo legendarisch gaat worden als het T-shirt dat jij vandaag kunt winnen. Reageer hieronder om kans te maken!