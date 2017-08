Win een schattig standbeeldje van Rabbid Yoshi! | Prijsvraagvrijdag

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe Prijsvraagvrijdag! Meedoen is zoals altijd extreem makkelijk: laat een reactie achter bij dit nieuwsbericht en je maakt meteen kans op de prijs. Vaker reageren mag uiteraard, al vergroot dit niet je kansen. Reageer wel op tijd, want deelnemen kan alleen op de vrijdag!





Vergeet niet morgen terug te komen op GamersNET. Dan onthullen we de Prijsvraagvrijdag-winnaar van vorige week!

Vanaf volgende week ligt Mario + Rabbids Kingdom Battle eindelijk in de winkels. Om dat te vieren mogen we, in samenwerking met Ubisoft, een prachtige figurine van Rabbid Yoshi weggeven! Wil jij kans maken op dit schattige poppetje, reageer dan vandaag nog hieronder.