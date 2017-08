Wolfenstein 2: The New Colossus krijgt Nazi-superheldenserie

Wolfenstein 2: The New Colossus neemt geen halve maatregelen om een wereld te creŽren waarin de Nazi's Amerika bezetten. Waar wij opgroeien met onze superhelden van onder andere Marvel en DC Comics, groeien de mensen in de wereld van Wolfenstein 2 op met een heel ander soort superhelden.De laatste trailer van Wolfenstein 2 onthult namelijk een rasechte (pun intended) Duitse superheld, genaams Blitzmensch - Uber Man to Uber Hero. Geheel in de retro-stijl van Adam West' vertolking van Batman heeft Blitzmensch een lekker fout pakje. Ook heeft Blitzmensch een hulpje, Fršulein Fox. Check onderstaande trailer, inclusief een paar korte maar fraaie in-game beelden van Wolfenstein 2: The New Colossus.Wolfenstein 2: The New Colossus wordt eind oktober verwacht voor de pc, Xbox One en PlayStation 4.