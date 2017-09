American McGee werkt aan voorstel voor nieuwe Alice-game

American McGee staat vooral bekend om zijn Alice-games. In 2000 kwam American McGee's Alice uit en in 2011 verscheen het vervolg Alice: Madness Returns. Deze games zijn ware (cult)klassiekers, dus het is geen verrassing dat de ontwerper erachter nogal veel verzoekjes van fans krijgt voor een vervolgdeel. Eerder liet de beste man weten dat gamers bij EA moesten zijn voor een sequel, aangezien die uitgever de rechten van de franchise in handen heeft.Toch gaat McGee nu aan de slag met een vervolgdeel, ook al heeft EA nog helemaal niets toegezegd. De ontwerper kondigt op zijn blog aan dat hij een voorstel gaat schrijven voor een game met de voorlopige titel "Alice: Asylum". In dit voorstel zal onder meer artwork en zelfs een verdienmodel worden gepresenteerd. Uiteindelijk is het McGee's bedoeling om het naar EA te sturen.Mocht de ontwikkeling van Alice: Asylum inderdaad van start gaan, belooft McGee wekelijkse livestreams, zodat gamers suggesties kunnen doen voor de verdere ontwikkeling. Vooralsnog ligt het initiatief voor een nieuwe Alice-game echter bij EA. Laten we hopen dat de gigant akkoord gaat met McGee's voorstel.