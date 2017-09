Assassinís Creed-koptelefoon van 18 karaats goud kost 50.000 euro

collector's editions

Het is al tijden een traditie dat uitgevers met de meest exclusieve merchandise op de proppen willen komen om hun games te promoten. We hebben dan ook al heel wat prijzigevan games mogen zien. Ubisoft maakt het nu echter wel heel bont: je kunt voor maar liefst 50.000 euro een 18 karaats gouden koptelefoon aanschaffen in een Assassinís Creed-thema.Van de koptelefoon, die Assassin's Creed Origins Utopia als naam heeft, zijn maar tien stuks gemaakt. Alle exemplaren worden getoond op een speciale bronzen borstbeeld van protagonist Bayek, dat erbij te koop is voor een kleine 12.000 euro. Want laten we eerlijk zijn: als je een 18 karaats gouden geluidshoofddeksel bezit, leg je deze niet naast je neer op je bureau.Vind je zo'n aanschaf toch een beetje aan de prijzige kant? Wees niet getreurd, want er is ook een iets goedkoper exemplaar in de roulatie voor een luttele 333 dollar. Deze 'standaard' Origins Listen Wireless headset, waarvan er slechts 2.222 gefabriceerd zijn, bevat ook een ingebouwd microfoontje, maakt verbinding via Bluetooth en houdt gebruikssessies tot twintig uur vol. Het bemachtigen van een exemplaar is voor het plebs iets toegankelijker gemaakt: hij is namelijk gewoon via de Ubisoft Store te bestellen.Wie overweegt het duurdere exemplaar aan te schaffen, moet afreizen naar Frankrijk: alle tien exemplaren van de Assassin's Creed Origins Utopia-headset zijn te verkrijgen bij juwelier Tournaire in Parijs.