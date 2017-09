Auteur : Amador Prado woensdag 27 september 2017 om 15:48:42 Atari laat meer info los over de Ataribox Bron: Atari



In een nieuwsbrief heeft Atari heel veel info en foto's vrijgegeven over de Ataribox. Het ontzettend slicke design van de console is op het eerste gezicht een lust voor het oog. Atari heeft zelfs aangegeven dat er een versie van de Ataribox wordt gemaakt, waar echt hout in zit verwerkt.



Aan de binnenkant gaat de Ataribox een AMD processor krijgen, met Radeon Graphics technologie. Hoe krachtig de processor gaat zijn, is nog niet bekend gemaakt. Verder gaat het systeem op een aangepast Linux-programma draaien. Dit zorgt ervoor dat de Ataribox veel meer functies gaat krijgen dan men in eerste instantie dacht. Je kan streamen, muziek luisteren, browsen en apps gebruiken op de console.



Uiteindelijk is gaming de belangrijkste functionaliteit van de Ataribox. Bij aanschaf van het systeem krijg je al een onbekend aantal retrogames en recentere titels die Atari heeft uitgebracht. Welke games dat allemaal zijn, wordt later dit jaar nog bekendgemaakt. In het voorjaar van 2018 wordt de release verwacht. De prijs komt tussen de 250 en 300 dollar te liggen, afhankelijk van de verschillende versies die op de markt verschijnen.







