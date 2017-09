Battlefield 1 komt met grootste wapenbalans-update sinds release

time to kill

machine guns

self-loading rifles

Een nieuwe patch voor Battlefield 1 zal de balans tussen de verschillende wapens onder handen nemen. De update, September Weapons Balance genaamd, is nu beschikbaar voor deelnemers aan de Test Environment.Zo krijgen alle belangrijkste wapens krijgen een snellere. Kleineen SMGs dienen nu meer schade toe en doen er nu gemiddeld n kogel minder over om iemand om te leggen. Ook is de nauwkeurigheid van deverbeterd. Daarnaast hebben shotguns een consistentere kogelspreiding.

Were tweaking many weapon values to get them to feel more powerful and to slightly reduce the disparity in raw time to kill between fast firing and slow firing weapons,



This should get most of the weapons to reach a time-to-kill closer to that of Battlefield 4 and allow players with great weapon control and mechanical skills to have a better chance dealing with multiple enemies and coming out victorious of a duel even if they start with a health disadvantage.

Battlefield 1 mag dan al een tijdje uit zijn, maar dat betekent niet dat het spel stilstaat. Zo blijft de stroom van content maar vloeien en kunnen we ons warm maken voor de In the Name of the Tsar-uitbreiding die binnenkort verschijnt. Voor degenen die het spel nog niet hebben gespeeld maar hem nog graag willen uitproberen, lijkt een abonnement op Origin Access of EA Access een goede deal.