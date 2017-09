Cities: Skylines Green Cities DLC verschijnt volgende maand voor pc

city builder

De builder Cities: Skylines gaat volgende maand een stuk groener worden. Met de nieuwe DLC Green Cities, wordt er een hele hoop nieuwe milieuvriendelijke content toegevoegd. Ontwikkelaar Colossal Order heeft bekendgemaakt dat de uitbreiding op 19 oktober verschijnt, voorlopig alleen voor pc.Met Green Cities wordt er ongeveer 200 nieuwe gebouwen toegevoegd aan de basisgame. Deze hebben allemaal een 'groen' thema, zodat je jouw enorme metropolis wel milieuvriendelijk kan maken. Er zitten zelfs een paar gebouwen in die rechtstreeks uit een sprookjesbos komen, met een grasmat als dak. Ook kan je de regelgeving in de stad aanpassen, zodat de burgers van jouw stad een stuk milieubewuster gaan leven.Green Cities komt dus op 19 oktober uit voor de pc en gaat je dertien euro lichter maken. Het is nog niet duidelijk of de uitbreiding van Cities: Skylines ook op de consoles uit gaat komen. Wij waren wel redelijk te spreken over deop de PlayStation 4.