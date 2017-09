Denuvo-beveiliging van pc-versie Sonic Mania na acht dagen gekraakt

Denuvo is een van de meer controversiŽle beveiligingsmethodes in de game-industrie: ontwikkelaars vertrouwen erop dat de software hun games in ieder geval in de eerste dagen na de release veilig houdt tegen hackers, maar dit gaat in een aantal gevallen gepaard met onder meer prestatieproblemen. Ook Sonic Mania maakt gebruik van Denuvo, maar inmiddels is de DRM gekraakt.Overigens lijkt het onwaarschijnlijk dat ontwikkelaar Sega hier wakker van ligt: Denuvo wordt veelal gebruikt om games de eerste dagen na de release te beschermen, aangezien de meeste exemplaren in deze periode worden verkocht. De ontwikkelaar van RiME verwijderde de Denuvo-beveiliging zodra deze gekraakt was. Het is onbekend of ook Sonic Mania uiteindelijk wordt ontdaan van de DRM-software.