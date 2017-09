Destiny 2 campaign duurt ongeveer 12 uur

Vanaf vandaag ligt Destiny 2 in de winkels voor de Xbox One en PlayStation 4. Veel fans zijn al sinds afgelopen nacht volop aan de slag gegaan met de game en de grote vraag is natuurlijk: hoe uitgebreid is de game. Qua campaign is dankzij actieve Twitch-streamers duidelijk geworden dat je ongeveer 12 uur zoet zult zijn met een enkele speelsessie van de campaign. Dit hoofdverhaal is opgedeeld in 16 actes.Uiteraard is het doorlopen van de campaign slechts een onderdeel van de totale ervaring, aangezien Destiny 2 net als zijn voorganger draait om de multiplayer. De verslavende factor van de nieuwe Strikes, de 'gewone' multiplayer (Crucible) en de nog te verschijnenzal voor een groot deel bepalen hoe leuk Destiny 2 op de lange termijn zal zijn. De eerste reacties zijn in elk geval heel positief, dus dat belooft wat.