Auteur : Mike Gevers donderdag 14 september 2017 om 02:03:58

DOOM en Wolfenstein 2: The New Colossus komen naar Nintendo Switch Tijdens de afgelopen Nintendo Direct werden er flink wat Bethesda-games getoond, waarvan er twee behoorlijk onverwacht waren. Zowel Doom als Wolfenstein 2 komen namelijk naar de Nintendo Switch.



DOOM verschijnt later dit jaar nog voor Nintendo's console. Dit is de eerste keer dat de franchise op Nintendo-apparatuur te spelen is sinds 1994.



Alsof dat nog niet genoeg was, is ook Wolfenstein 2: The New Colossus aangekondigd voor de Nintendo Switch. Hoewel de game op pc, Xbox One en PlayStation 4 al verschijnt op 27 oktober, moeten Switch-bezitters iets langer wachten. De nieuwe Wolfenstein verschijnt namelijk pas volgend jaar voor Nintendo's console. Een concretere datum hebben we helaas niet.