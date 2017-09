DOOM op Nintendo Switch krijgt geen SnapMap level editor

Gister kwam het heugelijke nieuws naar buiten dat DOOM en Wolfenstein 2: The New Colossus naar de Nintendo Switch komen . Er zit wel een kleine kanttekening aan de Switch-versie van DOOM, want er wordt een aantal features uitgehaald.Zo zal de iconische shooter van id Software niet de SnapMap level editor bevatten, die de andere versies wel gewoon hebben. Met de SnapMap level editor kun je logischerwijs eigen online multiplayer maps maken, maar spelers op de Switch moeten dit dus missen.

Bethesda told Engadget that the Switch port of Doom will have all the updates and DLC released for the original game except for the SnapMap level editor. It's also worth noting that the physical version of the game will only include the single-player campaign on the game card due to size constraints -- to play online multiplayer, users will need to download a free update.

Wel wordt alle DLC voor DOOM gratis voor de Nintendo Switch-versie. Als je de game fysiek koopt, staat alleen de singleplayer campagne op de cartridge, een update voor de online multiplayer wordt beschikbaar gesteld. Koop je de game digitaal via de eShop, dan heb je natuurlijk wel direct de volledige game.Vind je het jammer dat de feature niet naar de Switch komt of is demonen aan gort rammen in de trein al genoeg? DOOM verscheen vorig jaar op de PlayStation 4, Xbox One en pc en verschijnt deze winter op de Nintendo Switch