Dragon Quest: Builders komt naar Nintendo Switch

Nintendo heeft vannacht onthuld dat de eerste Dragon Quest: Builders de overstap maakt naar de Nintendo Switch. Deze versie bevat een kleine exclusieve feature, namelijk de aanwezigheid van de Great Saber Cub, waarop je sneller door de wereld kunt reizen. We kunnen de Minecraft-achtige Dragon Quest spin-off in de lente van 2018 verwachten.Dragon Quest: Builders verscheen aanvankelijk op de PlayStation 4 en PlayStation Vita in Nederland. Begin augustus werd Dragon Quest Builders 2 aangekondigd voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Binnenkort kunnen we dus beide games op Sony's en Nintendo's vlaggenschip spelen.