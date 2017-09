Fortnite bevatte afgelopen weekend per ongeluk cross-play

De laatste tijd wordt er veel gesproken over cross-play mogelijkheden tussen de Xbox One en PlayStation 4. Microsoft ziet er wel brood in, maar Sony wilt er liever niet aan beginnen. Toch hebben gamers uit beide kampen, dit weekend met elkaar kunnen gamen. Door een foutje bij Epic Games was cross-play bij de game Fortnite even mogelijk.Afgelopen weekend viel een aantal PlayStation 4-bezitters het op, dat ze spelers met een spatie in hun gamenaam tegenkwamen. Een gamertag op de PlayStation kan geen spatie bevatten, dus begon er meteen een belletje te rinkelen. Eerst werd er nog kort gedacht dat de desbetreffende speler via de pc Fortnite aan het spelen was, aangezien cross-play tussen pc en PlayStation 4 wel mogelijk is. Na een korte zoektocht bleek de speler wel degelijk vanaf de Xbox One mee te doen en het definitieve bewijs werd geleverd door een Reddit-gebruiker.Hij plaatste een afbeelding op het forum waarop hij en zijn kind, op verschillende consoles Fortnite aan het spelen zijn. Epic Games kreeg hier snel lucht van en hebben de onbedoelde cross-play snel weer uitgeschakeld. Epic was kort en bondig in een verklaring.

We had a configuration issue and it has now been corrected.

Hoewel dit incident wordt afgewimpeld als een foutje, is het blijkbaar vrij simpel om het PlayStation Network en Xbox Live met elkaar te verbinden. Veel mensen hoopten ook op een verrassende update, maar cross-play tussen PlayStation en Xbox laat nog even op zich wachten.