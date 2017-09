Forza Motorsport 7 gaat goud; krijgt 19 september demo op Xbox One en pc

De zevende racegame van ontwikkelaar Turn 10 Studios en uitgever Microsoft staat dan echt voor de deur. Forza Motorsport 7 is goud gegaan en heeft diens initiŽle verschijning vastgepind op 3 oktober, uiteraard voor niet alleen Xbox One, maar ook Windows 10 pc's.Het heugelijke nieuws werd met een geinig reclamespotje onthuld op de officiŽle Forza Motorsport website , alwaar ook meteen over een ander prettig extraatje werd gesproken. Beide platformen worden vanaf 19 september aanstaande ook voorzien van een eigen demo van Forza Motorsport 7, waarin spelers alvast het gevoel van de simcade-racer aan de tand kunnen voelen.Saillant detail is dat de demo voorzien is van verschillende moeilijkheidsgraden voor spelers, maar ook dat Windows-gebruikers meteen vanuit de proefversie hun benchmarks kunnen draaien en hardware-prestaties uit kunnen proberen. Niet alleen een net gebaar richting de consument, maar nota bene ook iets waar Turn 10 erg trots en zelfverzekerd in is. Niet voor niets werd eerder al aangetoond hoe vloeiend de game draait op zowel Xbox One als Xbox One X Meer weten over het aanstormende Forza Motorsport 7? Schroom niet door te klikken naar onze uitgebreide hands-on preview vanaf afgelopen E3, of onze concluderende recensies van voorgangers als Forza Horizon 3 en Forza Motorsport 6 ...