Forza Motorsport 7 snoept bijna 100 GB van je Xbox One-opslag af

gigs

Vanaf vandaag voorzien van een demo en met de gouden launch op 3 oktober in het verschiet, komt het veelbelovende Forza Motorsport 7 wel erg dichtbij. Reden voor een milde hype, maar ook de hoogste tijd om je Xbox One (S) alvast te prepareren voor het racespel. Dat laatste wordt voor sommigen wellicht een flinke klus, aangezien de zevende Forza bijna honderd gigabyte van je harde schijf af wil snoepen.In totaal moet de Xbox One-versie van het spel een goede 95 GB wegen (inclusief bijbehorende patch), in het specifiek voor Xbox One en Xbox One S. Hoeveel de racer uiteindelijk moet wegen op Xbox One X of op een 4K game-pc, zal ongetwijfeld nog veel meerbetreffen.

Naturally, the game can be played from the disc alone. However, if you want to experience the true depth and breadth of content in Forza Motorsport 7, youíll want to take the additional update. A great example is the Forza Driverís Cup single-player campaign. While all players can complete the first play-through of the Forza Driverís Cup on disc, beating the series unlocks a wealth of new Forza Driverís Cup content, including new competitive and Showcase events, as well as new trophies and Driver Gear rewards. In order to access those new events and rewards, youíll need to have the additional update installed.

Aldus ontwikkelaar Turn 10 Studios. De grootte van het spel heeft zeker een reden, en lang niet alles kon zo maar op de fysieke schijf geperst worden. Om nog maar niet te spreken van eventuele 4K-textures of toekomstige auto's en tracks die middels downloadable content toegevoegd zullen worden.Qua prestaties van zowel Xbox One (X) als de Windows 10-versie van Forza Motorsport 7 lijkt alles in orde te zijn. Grote bestandstypes of niet, Turn 10 Studios schijnt bijzonder vernuftig om te zijn gegaan met de aanwezige middelen. Op alle Xbox One-modellen en legio medium range pc's moet een framerate van 60 frames per seconde zeer haalbaar zijn.Onze motoren lopen in de tussentijd al aardig warm voor Forza Motorsport 7, waarvan onze hands-on op E3 akte was. Staat jouw metaforische auto al in de startblokken voor Turn 10's zoveelste racegame?