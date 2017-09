Funcom gaat na Conan Exiles aan een andere Conan-game werken

Conan Exiles is nog niet eens uit Early Access ontsnapt of ontwikkelaar Funcom heeft het al over een nieuwe game in dit universum: in een financieel verslag van het bedrijf wordt een nieuwe Conan-game genoemd, waarvan de ontwikkeling van start gaat zodra Conan Exiles af is. Vooralsnog heeft Exiles echter de hoogste prioriteit binnen het bedrijf.

We’re planning another Conan game, but full production won’t start until after Conan Exiles. Our plans are to continue supporting Conan Exiles after launch, but first we need to concentrate on having the best launch possible. We will make sure it is good and ready before we do anything else.

Funcom zegt dus dat Conan Exiles momenteel het voornaamste project is waar de studio aan werkt: ondersteuning na de release staat op de agenda, maar de ontwikkelaar werkt nu vooral aan een stabiele release. Conan Exiles zal minstens de komende zes maanden in Early Access verkeren en Funcom belooft dat er geen middelen aan de ontwikkeling van deze game zullen worden onttrokken totdat hij af is.Heel verrassend is dit nieuws niet: in februari werd al bekend dat Conan Exiles beter verkocht dan verwacht . Sterker nog: in één week na de Early Access-release was het ontwikkelbudget van 4,5 miljoen dollar al terugverdiend. Voorlopig ligt de focus dan ook op dit spel: vantot de nieuwe gratis uitbreiding , de preview-release op Xbox One en de PlayStation 4-versie, het ligt allemaal nog in het verschiet voor Conan Exiles.Toch is het interessant dat Funcom nu al bekendmaakt dat het gebruik wil maken van zijn Conan-licentie. De toekomst zal leren wat de Noorse ontwikkelaar voor plannen heeft met deze franchise.