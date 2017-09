Gears of War 4 viert het weekend met dubbele XP-bonussen

Heb je een rustig weekend voor de boeg, maar geen idee wat te doen? Misschien biedt Gears of War 4 wel dť uitkomst. Niet alleen is de multiplayer van de vierde Gears hevig verbeterd met een dikke September Update , er loopt dezer dagen ook een Double XP Weekend!Zowel in de verschillende Versus modi (Social, Core, Competitive) als de coŲperatieve Horde modus (Public en Private) geldt een dubbele uitbetaling van ervaringspunten.Het '2XP Weekend' creŽert niet alleen een mooi moment om even snel in level te stijgen, maar uiteraard ook om extra kratjes vol in-game goedheid te scoren. Denk aan de recent toegevoegde Queen Myrrah, die via een eigen Emergence Pack te verkrijgen is.