Golf-game en NES-emulator aangetroffen op Nintendo Switch; eerbetoon aan Satoru Iwata

Toen een hacker er recentelijk achter kwam dat Nintendo een kopie van de NES-klassieker Golf had toegevoegd aan alle Switch-systemen, gingen de geruchtenmolens draaien en werd er gehoopt op de introductie van een Virtual Console op de Nintendo Switch. Waarom zou Nintendo immers anders zo'n oude game opnieuw uitbrengen?Nu blijkt dat Nintendo er helemaal geen commercieel doel op nahoudt, maar dit slechts als een simpel maar mooi eerbetoon zag aan de in 2015 overleden eex-CEO Satoru Iwata. Hij codeerde het spel destijds zelf. Iwata was van 2002 tot zijn overlijden de baas bij Nintendo. Hij kwam uiteindelijk op 11 juli te overlijden aan de complicaties van zijn galkanaaltumor.Het is volgens de hacker die de NES-emulator aantrof de bedoeling dat het spel alleen te spelen is op 11 juli, de dag waarop Iwata overleed. Toch staat het spel standaard op elke Switch, om op de achtergrond te blijven waken over het systeem en de speler. Om het spel op 11 juli te activeren, doorloop je de volgende stappen:

Both Joy-Cons must be detached from the system.

Hold the Joy-Cons pointing forwards/downwards then move Joy-Cons to a vertical position, and hold it there for a bit to perform Iwata’s “Direct” motion. The same motion checks for both Joy-Cons must pass, at the same time (the Joy-Con grip can be used for this).

Bij GamersNET vinden we dit een mooi gebaar richting de overleden Nintendo-baas. Wat vind jij van dit eerbetoon aan de oude Nintendo-eindbaas? Laat het ons weten!