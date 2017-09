Auteur : Mike Gevers donderdag 14 september 2017 om 01:48:22

Kirby: Star Allies verschijnt in lente 2018 voor Nintendo Switch Op de E3 werd een nieuwe Kirby-game getoond voor de Switch, met de hoogst onoriginele werknaam Kirby. Tijdens de Nintendo Direct-uitzending werd bekend dat deze game door het leven gaat als Kirby: Star Allies.



In deze game kun je tot drie vijanden converteren tot bondgenoten, die allemaal hun eigen copy abilities hebben. Ook is Kirby: Star Allies zowel als singleplayer als in cop-modus te spelen. Ook krijgen we een indicatie van wanneer de game uit moet komen: in de lente van 2018 kunnen we aan de slag met de Switch-game met de roze kauwgombal in de hoofdrol.