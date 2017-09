L.A. Noire komt op 14 november uit voor Nintendo Switch

L.A. Noire werd recentelijk aangekondigd voor onder meer de Nintendo Switch en nu is bekendgemaakt dat de game op 14 november al verschijnt op Nintendo's nieuwste console.Eerder werd de game al aangekondigd en kregen we informatie over hoe de Switch-versie gebruikmaakt van de features van de console:

L.A. Noire for the Nintendo Switch features the complete original game and all additional downloadable content, with specific enhancements including a Joy-Con mode with gyroscopic, gesture-based controls, HD rumble and new wide and over-the-shoulder camera angles, plus contextual touch screen controls for portable detective work.

Hoe dit precies speelt, gaan we dus over precies twee maanden uitvinden. Wanneer L.A. Noire op de andere current-gen consoles verschijnt, is niet bekendgemaakt.