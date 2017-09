Auteur : Mike Gevers donderdag 14 september 2017 om 16:14:43

Laat lichaamsdelen groeien en krimpen in de shooter Morphies Law Bij de Nintendo Direct van afgelopen nacht regende het aankondigingen zoals het vandaag in het echte leven regent. Onder de nieuwe games bevond zich ook Morphies Law, een game die in eerste instantie enigszins aan Overwatch doet denken: het is een multiplayer-shooter waarin je het in teams tegen elkaar opneemt in kleurrijke omgevingen. Echter er zitten flink wat haken en ogen aan deze vergelijking.



Als je in Morphies Law namelijk een tegenstander raakt in een bepaald lichaamsdeel, wordt dat lichaamsdeel kleiner en groeit hetzelfde lichaamsdeel van je eigen karakter. Lichaamsdelen van verschillende grootten hebben vervolgens weer invloed op de gameplay. Je weet immers wat ze zeggen over mensen met grote handen: zij gebruiken de grappling hook op een andere manier.



Ook is het mogelijk om je teamgenoten bewust te transformeren om zo tactisch voordeel te behalen. Het doel is uiteindelijk om de avatar van het vijandige team te vernietigen. De avatar van elk team is net zo groot als alle teamleden samen en kan dus worden verkleind door vijanden te laten krimpen.



Morphies Law verschijnt deze winter voor de Nintendo Switch. Enkele weken later volgt een release op pc.