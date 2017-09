Laatste DLC voor Call of Duty: Infinite Warfare verschijnt volgende week

Met de release van Call of Duty: WWII over slechts twee maanden is de tijd ook aangebroken om langzaam afscheid te nemen van het vorige deel, Infinite Warfare. Volgende week zal de laatste DLC voor Call of Duty: Infinite Warfare verschijnen. De DLC is wederom een map pack en gaat door het leven als Retribution. Naast de nieuwe multiplayer mappen bevat de DLC ook een nieuwe co-op zombie-ervaring: The Beast From Beyond.De nieuwe mappen zijn het post-apocalyptische Carnage, een klein Amerikaans dorpje in Heartland, een enorm winkelcentrum in Altitude en een klassieke "three-lane map" genaamd Depot 22.De Retribution DLC verschijnt 12 september als eerste voor de PlayStation 4.