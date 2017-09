Mirage: Arcane Warfare vandaag tijdelijk gratis verkrijgbaar op Steam

Hoewel Mirage: Arcane Warfare redelijk goed werd ontvangen, zijn de servers inmiddels aardig leeggelopen. Volgens Steam Charts heeft het spel zelfs nooit meer dan duizend gelijktijdige spelers gekend. Nu is het dan ook tijd voor ontwikkelaar Torn Banner Studios om actie te ondernemen: vandaag is het spel gratis te krijgen op Steam.Vanavond vanaf 19:00 uur is Mirage: Arcane Warfare 24 uur lang gratis aan je Steam-collectie toe te voegen. Mocht je gebruikmaken van dit aanbod, kun je het spel voor altijd blijven spelen; het gaat niet simpelweg om een demo. Torn Banner is duidelijk teleurgesteld in de resultaten die zijn game heeft geboekt:

More than anything, we're disappointed for the players who stuck by us and did buy Mirageóbut who have struggled to find people to play against. We just want people to play the game we spent years making.

Nadat de promotie is afgelopen zal Mirage: Arcane Warfare een permanente prijsverlaging krijgen naar tien dollar, wat vermoedelijk neerkomt op hetzelfde aantal euro's.