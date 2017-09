Mogelijk ontslagen bij Volition na tegenvallende resultaten Agents of Mayhem

In onze review beoordeelden we Agents of Mayhem als vermakelijk, maar ook niet meer dan dat. Het lijkt erop dat gamers het daarmee eens zijn, want de verkoopresultaten vallen vooralsnog vies tegen. Althans, als we een recent gerucht mogen geloven: er zouden ongeveer dertig medewerkers zijn ontslagen bij ontwikkelaar Volition.Meerdere sites beweren dat ze hun informatie van meerdere bronnen hebben ontvangen, maar er is nog niets officieel bekendgemaakt. Onder het ontslagen personeel zou ookDan Cermak zich bevinden.Overigens klinkt dertig ontslagen dramatischer dan het is voor Volition: het totale personeelsbestand kende voor de ontslaggolf een mannetje of 200. De slechte ontvangst van Agents of Mayhem zal hoogstwaarschijnlijk dus niet het definitieve einde van de ontwikkelaar betekenen.