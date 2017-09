Auteur : Tom Kauwenberg vrijdag 8 september 2017 om 13:18:49 Nieuw Game Mania filiaal in Antwerpen toont verse visie voor de winkelketen De Game Mania bestaat inmiddels alweer een flinke 25 jaar, en dat vraagt om (wederom) een nieuw filiaal. Ditmaal in 'thuisland' BelgiŽ, met een nieuwe flagship store te Antwerpen. Op zichzelf geen schokkend nieuws, ware het niet dat deze vlaggenschipwinkel een kersverse visie lijkt uit te proberen. De winkel oogt niet langer meer als een aaneenschakeling van schappen vol games, maar eerder als een soort modern buurthonk voor de gamer.



Game Mania CEO Kris Lenaerts windt er geen doekjes om: de winkelketen heeft na diens grote overname veel aan het imago moeten sleutelen. Vernieuwing alom, maar het nieuwe filiaal in Antwerpen moet vooral een blik in de toekomst vormen: De Game Mania bestaat inmiddels alweer een flinke 25 jaar, en dat vraagt om (wederom) een nieuw filiaal. Ditmaal in 'thuisland' BelgiŽ, met een nieuwete Antwerpen. Op zichzelf geen schokkend nieuws, ware het niet dat deze vlaggenschipwinkel een kersverse visie lijkt uit te proberen. De winkel oogt niet langer meer als een aaneenschakeling van schappen vol games, maar eerder als een soort modern buurthonk voor de gamer.Game Mania CEO Kris Lenaerts windt er geen doekjes om: de winkelketen heeft na diens grote overname veel aan het imago moeten sleutelen. Vernieuwing alom, maar het nieuwe filiaal in Antwerpen moet vooral een blik in de toekomst vormen: Game Mania heeft in 2013 na de overname ingezet op het herstellen van vertrouwen. Vanaf 2014 lag de focus op de voorbereiding en implementatie van een toekomstbestendig omnichannel-platform en sinds dit jaar is de vernieuwing volop ingezet. Een recente belangrijke realisatie is de nieuwe flagship store in Antwerpen. Die laat zien hoe we naar de toekomst kijken, zonder onze rijke geschiedenis te vergeten. De Antwerpse vlaggenschipwinkel kent naar verluidt een uitgebreider aanbod, terwijl het allemaal een stuk strakker oogt. De focus op de digitale markt is bovendien vergroot. Daarnaast biedt het Vlaamse filiaal meer mogelijkheid om games te zien en te spelen, alsmede je lege telefoon of handheld op te laden. Ook belangrijk.



Om een beter beeld te scheppen van Game Mania's blik op de toekomst werd ook een duidelijk reclamespotje geschoten. Helemaal hip en happening, maar vooral voorzien van strakke beelden van de nieuwgewonnen winkelruimte:





Wat jij? Een goede stap vooruit van Game Mania, of laat je deze verandering het liefst aan je voorbij gaan? Wij zijn benieuwd naar jouw belang bij een goede (fysieke of digitale) winkel voor al je game-benodigdheden!

De Antwerpse vlaggenschipwinkel kent naar verluidt een uitgebreider aanbod, terwijl het allemaal een stuk strakker oogt. De focus op de digitale markt is bovendien vergroot. Daarnaast biedt het Vlaamse filiaal meer mogelijkheid om games te zien en te spelen, alsmede je lege telefoon of handheld op te laden. Ook belangrijk.Om een beter beeld te scheppen van Game Mania's blik op de toekomst werd ook een duidelijk reclamespotje geschoten. Helemaal hip en happening, maar vooral voorzien van strakke beelden van de nieuwgewonnen winkelruimte:Wat jij? Een goede stap vooruit van Game Mania, of laat je deze verandering het liefst aan je voorbij gaan? Wij zijn benieuwd naar jouw belang bij een goede (fysieke of digitale) winkel voor al je game-benodigdheden! Tweeten



« 13:06 Stijlvol lasers ontwijken in Destiny 2: zo doe je het... | Lunchtip Het volgende of vorige nieuwsbericht: Reacties Ga naar pagina: Nog geen reacties