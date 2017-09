Auteur : Mike Gevers donderdag 14 september 2017 om 02:47:00

Nieuwe amiibo's aangekondigd voor Legend of Zelda: Breath of the Wild Tijdens de afgelopen Nintendo Direct-uitzending werden onder meer nieuwe amiibo's aangekondigd voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Mipha, Daruk, Revali en Urbosa. Deze figuurtjes komen uit op 10 november.



Met de nieuwe amiibo's krijg je extra materialen, maar ook nieuwe hoofddeksels, gebaseerd op het figuur dat je gebruikt. Deze items hebben ook extra functies, maar daarover krijgen we later pas informatie.



Zoals gezegd verschijnen de nieuwe amiibo's op 10 november, dus waarschijnlijk volgen verdere details behoorlijk binnenkort.