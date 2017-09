Nieuwe ARMS-update laat je de besturing veranderen; nu beschikbaar

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen nacht kreeg ook ARMS wat aandacht. Eerder werd de clown-vechter Lola Pop al aangekondigd voor de game, maar de update die haar toevoegt, voegt ook nieuwe functionaliteit toe.Je kunt nu namelijk de besturing aanpassen naar je eigen wensen, een veelgevraagde functie voor de game. In onze review hadden we echter geen enkel probleem met de standaardbesturing.Maar het beste nieuws van alles is nog wel dat de update nu live is: versie 3.0 van ARMS is sinds de Nintendo Direct-uitzending te downloaden.