Nieuwe Batman Arkham-game lijkt behoorlijk onwaarschijnlijk

Afgezien van de pc-versie van Batman: Arkham Knight, die zelfs enkele maanden uit de schappen werd gehaald en zelfs na grote patches nog niet verlost was van de prestatieproblemen, waren de Batman-games van Warner Bros. behoorlijk succesvol. Desondanks lijkt de uitgever nu een beetje klaar te zijn met de serie: Kevin Conroy, de stemacteur die Batman zelf vertolkte in de game, heeft gezegd dat er geen nieuw deel in de Arkham-serie gepland staat.De beste man was aanwezig op Nashville Wizard World Comic Con, waar een fan vroeg naar een eventueel vervolgdeel. Hoewel Conroy het zelf niet kan geloven, zegt hij dat Warner Bros. geen nieuwe Arkham-game in de planning meer heeft:

You know, I can’t believe that they’re not going to do another one, but they’re not. Isn’t that amazing? It's… they made literally billions of dollars on those games. But, no, there's no plan to do another one. Sorry.

Hoewel Arkham Knight de hoofdverhaallijn van de serie netjes afrondt, liet Batman: Arkham Origins de deur voor een nieuwe game op een kiertje staan. Helaas lijkt het erop dat dit hypothetische spel er (voorlopig) niet komt, tenzij Warner Bros. plannen heeft waarbij Kevin Conroy geen stemrol vervult.Overigens is dat laatste geen geheel ondenkbaar scenario: eerder ontstonden er geruchten dat WB Montreal werkt aan een Batman-game rondom Damian Wayne, de zoon van Bruce Wayne. Uiteraard zou een andere stemacteur die nieuwe protagonist prima kunnen vertolken, waardoor Kevin Conroy niet per definitie meer betrokken wordt bij de toekomst van de Arkham-serie.Overigens betekent dit niet per definitie het einde voor Batman-games in het algemeen: alleen de Arkham-serie wordt waarschijnlijk niet vervolgd. Warner Brothers heeft met de Batman-licentie echter goud in handen, dus het zou dom zijn als het bedrijf daar geen gebruik van maakt. De tijd zal leren in welke hoedanigheid we de Caped Crusader terug gaan zien in games.