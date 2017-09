Auteur : Mike Gevers donderdag 14 september 2017 om 01:20:20

Nieuwe informatie over Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon vrijgegeven Tijdens de afgelopen Nintendo Direct heeft Nintendo flink wat nieuwe informatie over Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon uit de doeken gedaan. Allereerst krijgen we meer info over het verhaal. De legendarische Pokémon Necrozma heeft twee nieuwe vormen aangenomen in deze games: Dusk Mane en Dawn Wing. Deze spelen de hoofdrol in respectievelijk Ultra Sun en Ultra Moon en beloven een nieuwe showdown te bieden.



Ook bieden de aankomende Pokémon-spellen nieuwe gebieden om te verkennen, zoals de Valley of Pikachu, waar deze Pokémon de dienst uitmaakt. Daarnaast krijgen spelers nieuwe items om hun avatar te customisen .



In Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon is er ook een nieuwe manier om je starter te kiezen. Uit de trailer werd niet geheel duidelijk hoe dit in zijn werk gaat, maar het lijkt erop dat de nieuwe spellen het systeem van de derde generatie van Pokémon overnemen: een proefgevecht met een starter naar keuze.



Daarnaast maakt Nintendo nog wat informatie bekend omtrent de pre-order-bonussen. Zo krijg je toegang tot Dusk Form Lycanroc als je Pokémon Ultra Sun of Ultra Moon voor de release koopt. Als je een van deze games vóór 10 januari 2018 koopt via de Nintendo eShop, krijg je tevens een code voor twaalf Quick Balls.



Ook is er een bonus aangekondigd voor de Virtual Console-versies van Pokémon Gold en Silver: deze versies verschijnen op 22 september en als je een van deze spellen vóór 21 september 2018 koopt, krijg je Celebi in Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun of Ultra Moon. De Virtual Console-versies van Gold



Ten slotte is er een speciale versie van de New Nintendo 2DS XL aangekondigd ter viering van de release van Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon. Deze nieuwe versie is voorzien van een Pokéball-motief en ligt vanaf 3 november in de schappen.



Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon verschijnen op 17 november voor Nintendo 3DS. Check hieronder de volledige trailer voor alle informatie.