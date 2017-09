Auteur : Mike Gevers donderdag 14 september 2017 om 01:38:51

Nieuwe Super Mario Odyssey-informatie gedeeld tijdens Nintendo Direct Tijdens de Nintendo Direct-uitzending van afgelopen nacht heeft Nintendo flink wat informatie over Super Mario Odyssey vrijgegeven. Allereerst zijn er twee nieuwe locaties getoond: Shiveria in Snow Kingdom en Bubblain in Seaside Kingdom. Zoals de naam al doet vermoeden, is die eerste een ijzig gebied waarin Mario het behoorlijk koud gaat hebben.



Bubblain bevindt zich daarentegen in het strandrijk Seaside Kingdom, waarbij de zee koolzuur bevat. Nintendo geeft echter aan dat we nog lang niet alle locaties in Super Mario Odyssey hebben gezien; er zijn nog flink wat andere werelden om te verkennen.



Tussen die werelden reist Mario in zijn petvormige luchtschip. Om nieuwe Kingdoms vrij te spelen verzamel je Power Moons. Zoals we gewend zijn van Super Mario 64 en Super Mario Sunshine, hoef je ze niet per se te verzamelen om het spel uit te spelen, maar Nintendo belooft dat er "iets gaafs" gebeurt als het je lukt om ze allemaal te vinden. Dit zal overigens niet makkelijk zijn, als we Nintendo mogen geloven. Daarin word je overigens wl geholpen door de papegaai Talkatoo en Toad. Ook amiibo-figuurtjes kunnen helpen om Power Moons te vinden.



Daarnaast is de Snapshot Mode getoond, waarmee je foto's kunt maken tijdens het spelen. Wanneer je maar wilt kun je het spel pauzeren en in- of uitzoomen voor de perfecte foto. Daarbij kun je ook kleurfilters gebruiken, de camera roteren, etc. Daarna kun je je creatie delen via social media of overzetten naar je pc.



Super Mario Odyssey verschijnt op 27 oktober exclusief voor de Nintendo Switch. Ook verschijnt er dan een speciale versie van de Switch, die twee rode Joy-Cons bevat, alsook een speciale tas voor de Switch. Die laatste twee items zullen tevens los verkrijgbaar zijn.