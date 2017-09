Nintendo gaat NES Classic Mini opnieuw in productie nemen

Nintendo heeft bevestigd dat de zeer gewilde NES Classic Mini opnieuw in productie genomen wordt. De compacte versie van de klassieke NES-console was zo populair, dat het apparaatje in korte tijd al nergens meer te koop was. Inmiddels wordt er met gemak het dubbele van de oorspronkelijke prijs betaald voor de NES Classic Mini op sites als Marktplaats en via sommige webshops. We moeten nog wel even geduld hebben, want de nieuwe lading NES Classic Mini's wordt pas tegen de zomer van 2018 verwacht.Tevens zal Nintendo ervoor zorgen dat de productie van de SNES Mini flink wordt opgeschroefd, zodat de kleine console tussen de feestdagen en tot ver in 2018 goed verkrijgbaar is. Nintendo vertelde:

We're happy to confirm that we'll continue to ship stock of the Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System to Europe in 2018. In addition, next summer we'll also bring the Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System back to Europe. More information will be shared in the future.

Goed nieuws dus voor alle liefhebbers die nog geen compacte console hebben weten te bemachtigen. En voor iedereen die niet van plan is om 150 euro of meer neer te tikken, terwijl de originele prijs rond de 65-70 euro lag.