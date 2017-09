OMEN 15-CE054ND - Dé compacte krachtpatser onder game-laptops? | Review

Nadat we even terug volop los mochten met de lompe OMEN X, gooit HP het nu over een subtielere boeg. De OMEN 15-CE054ND is dun én draagbaar, maar helpt je wel harde games te pompen. Hoe precies? Tom zocht het uit...Lees de review