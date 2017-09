Open multiplayer-beta Call of Duty: WWII kan nu worden gedownload op Steam

Van 29 september tot 2 oktober loopt de open beta van de multiplayer van Call of Duty: WWII , maar het zou natuurlijk vervelend zijn als je in deze periode moet wachten tot het spel volledig op je harde schijf is geladen. Speciaal voor dat probleem is het fenomeen pre-loading uitgevonden en op Steam is dit nu mogelijk voor de nieuwe Call of Duty.Deis ongeveer 14 GB groot en omvat de nieuwe War Mode, waarin spelers het in teams tegen elkaar opnemen om bepaalde doelen te behalen. Ook dient de multiplayer-beta als eenvoor de servers en zodoende zijn ook traditionele spelmodi speelbaar:

As a critical stress test of our systems, the Beta will also enlist players in fast-paced, grounded Call of Duty action on maps set in World War II locations such as Pointe du Hoc and the Ardennes Forest. Team up with your friends to compete in fan-favorite modes such as TDM, Domination, Hardpoint, and more.

Deelnemers aan deze beta krijgen ook bonussen wanneer Call of Duty: WWII daadwerkelijk verschijnt. De bonusset bestaat uit een helm, eenen een speciaal embleem.Mocht je je afvragen of je pc de nieuwe Call of Duty aankan, check dan vooral de systeemeisen van het spel. Call of Duty: WWII verschijnt op 3 november voor pc, Xbox One en PlayStation 4.