Pc-beta van Call of Duty: WWII vroegtijdig van start gegaan

De pc-beta van Call of Duty: WWII zou eigenlijk pas vanavond van start gaan, maar ontwikkelaar Sledgehammer heeft nu via Twitter bekendgemaakt dat het moment al hier is: pc-gamers kunnen de multiplayer een dag eerder dan gepland uitproberen. Zoals gebruikelijk vraagt de ontwikkelaar om feedback tijdens deze periode, aangezien de beta vooral bedoeld is om de technische kant van de game te verbeteren.

The development teams at Sledgehammer Games and Raven Software have worked hard to get to this date, and are energized to keep pushing to make this the best possible PC experience. So please head online to play, and be sure to share your feedback with us—we’ll list below all the ways to express your comments. If you experience a technical issue, please check with the Customer Support team at Activision. They’re ready to help get you back on track.

Overigens wordt de beta vooralsnog bepaald niet goed ontvangen: op het moment van schrijven is slechts 31 procent van de 1.666 reviews op Steam positief. De klachten gaan vooral over de optimalisatie: mensen klagen over lage framerates, maar ook over hoog geheugengebruik en crashes. Ook de historische accuraatheid lijkt niet te zijn wat veel mensen hoopten of verwachtten.Het zou dus kunnen dat (de pc-versie van) Call of Duty: WWII wordt uitgesteld om de technische problemen te verhelpen. Vooralsnog staat de game echter gepland voor 3 november, op pc, Xbox One en PlayStation 4.