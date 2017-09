PUBG noteert nieuw record van ruim 1.500.000 gelijktijdige online spelers

Het succes van het ontzettend populaire PlayerUnkown’s Battlegrounds blijft de pan maar uitrijzen. Het breken van record na record lijkt maar niet te stoppen. Waar de MMO-shooter bijna een maand geleden Dota 2 nog als populairste game op Steam van haar troon stootte , heeft het spel nu een nieuw record van ruim anderhalf miljoen online spelers bereikt in piekuren. Steam Charts laat ons zien dat 'PUBG' afgelopen weekend een record van 1.523.179 spelers neer wist te zetten. Het spel heeft daarmee het record van Dota 2 (met 1.291.328 online spelers) al ruim verbroken.Dit blijkt weer het zoveelste plafond te zijn waar PlayerUnknown’s Battlegrounds doorheen is gebulderd. De spelersaantallen lijken dan ook nog steeds toe te nemen en het duurt niet lang voordat we weer een nieuw gevestigd record kunnen noteren. Welk record moet volgens jou nog verbroken worden? Laat het ons weten, want wij beginnen de inspiratie voor nieuwe PlayerUnknown-plafonds kwijt te raken...